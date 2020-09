Prymula navrhne návrat nouzového stavu. Nejspíš na příští schůzi vlády

Podle portálu Respekt, který informaci přinesl, "začíná (Prymula) zjišťovat, že pro další omezení nemá sám za stávajícího stavu moc velký mandát."

"Udělat to určitě musíme. Bez toho moc šance není. Já myslím, že to bude na prvním jednání vlády,“ řekl Prymula Respektu na otázku, zda bude nouzový stav požadovat. Ten přitom vyhlašuje právě vláda se souhlasem Sněmovny. Kabinet se má znovu sejít přesně za týden, tedy těsně po víkendových volbách do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu.

Prymula přitom už avizoval, že chce ještě tento týden ve středu či v pátek "přidat" další opatření k těm stávajícím. Má v plánu omezit volnočasové aktivity a s kolegou z resortu školství Robertem Plagou (ANO) chce jednat o distanční výuce nebo dočasném zrušení hodin tělocviku a hudební výchovy. Na těchto hodinách totiž žáci nemají roušky.

"Já sám se budu snažit dělat opatření, která mají minimální ekonomický dopad,“ popsal Prymula "jízdní řád" pro tento týden. Nová omezení by tak nemusela být celoplošná, ale zaměřená na konkrétní kraje, píše Respekt.

Pusťte si nedělní reportáž TV Nova k tématu: