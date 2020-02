Prymula o koronaviru: "Je to otázka hodin, než se k nám dostane!"

"Vzhledem k tomu, že se šíří z Itálie do řad okolních zemí, tak je to opravdu otázka spíše hodin, než mnoha dnů. Osobně si myslím, že virus může být už u nás. Zatím to není úplně pravděpodobné, ale nedá se to vyloučit," řekl.

Občané se mohou proti nákaze bránit. "V tuto chvíli je asi nejdůležitější dokonalá hygiena rukou. Měli bychom se opakovaně mýt. Měli bychom se zdržet kontaktu v nahloučení, tedy nějakých větších skupinách lidí. Zejména se musíme vyhýbat kašlajícím lidem a podobně,“ dodal. "Určitě to bude znamenat rušení masových akcí," řekl Prymula.

"Zatím nemusíme nosit roušky. Každá rouška ale člověka neochrání. Nejvíce používáme ty chirurgické, ale ty spíš brání, abychom nevykašlávali mikroorganismy kolem sebe. Nechrání nás tolik, když je vdechneme. Musí to být speciální rouška třídy 3," řekl náměstek ministra zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula.

"Naprostá většina případů se vyléčila spontánně. To procento zatím není vysoké - vyléčila se třetina nakažených. Probíhají testy na jeden z účinných možných preparátů – remdesivir, kdy Česká republika hraje svojí roli z hlediska objevitele. Probíhají velké studie, které odhalí, jestli ten lék bude mít v tomto ohnisku efekt. Na konci března bychom měli vědět výsledky," dodal.

Opatření na letištích považuje odborník za dostačující. "Musíme si uvědomit, že neexistují stoprocentní screeningové testy a ani termokamery nedokáží zachytit všechny případy," řekl Prymula.





Roman Prymula odpovídá na dotazy ke koronaviru: