Lidé, kteří budou očkovaní, pravděpodobně nebudou muset po kontaktu s nakaženým do karantény. Ve Snídani s Novou to ve středu řekl poradce premiéra Roman Prymula. Reagoval také na informace, které se objevily v médiích, že by mohl nahradit Jana Blatného na postu ministra zdravotnictví. Více se dozvíte ve videu.