Prymula odstaven? Ministr Vojtěch ho nevzal do nového expertního týmu

Šestičlenný tým pod vedením epidemiologa Rastislava Maďara už připravuje plán na postupný návrat k běžnému životu. Roman Prymula v něm ale chybí.

„Není to tak, že by pan profesor Prymula nebyl součástí, on se účastnil jednání toho týmu. Ovšem má jiné úkoly. Já potřebuji tento tým funkční, vedením jsem pověřil pana docenta Maďara, aby se skutečně věnoval naplno jenom tomuto tématu,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na Romana Prymulu se v posledních dnech snesla vlna kritiky, podle některých politiků děsí svými výroky veřejnost. „Já nejsem politik a musím vystupovat jako epidemiolog. Myslím si, že to, co je primární, je nějaký odborný názor, který tady je, který by politici měli akceptovat, nebo ho odvrhnout,“ domnívá se epidemiolog a náměstek ministra Roman Prymula.

Třeba ministr vnitra Jan Hamáček s některými názory Romana Prymuly nesouhlasí. Naposledy se kriticky vyjádřil k výroku o postupném promořování populace. „Termín promořování je velmi nešťastný termín a já ho používat nebudu,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. „Rozhodně bych tu debatu nevedl v médiích, protože to má velmi negativní dopad na naše občany. Já sám jsem dostal desítky, stovky, možná tisíce zpráv, emailů a esemesek, kdy se občané samozřejmě obávají toho, co to je a co na ně chystáme,“ dodal Hamáček.

Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera ale mají podobný názor jako Prymula i jiní odborníci. „Když se bavím s profesorem Prymulou, s panem rektorem Zimou, mnoha imunology z univerzity… Já jsem neslyšel odborně něco jiného, že by někdo říkal jiný názor,“ vysvětlil Roman Šmucler.

Jan Hamáček i Roman Prymula se ale shodují v jednom, slovním přestřelkám na sociálních sítích a prostřednictvím médií odzvonilo. Aktuální situaci budou prý řešit raději osobně.