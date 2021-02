Prymula v Napřímo: Jak zkrotit epidemii covid-19? PTEJTE SE

Jen několik vteřin stačí podle nejnovějšího výzkumu k nakažení novou, rychle se šířící mutací koronaviru. Jsou takové případy známé i v České republice? Kolik mutací u nás zatím lékaři zachytili? Jak rychle se jimi při kontaktu můžeme nakazit a která z nich je nejnebezpečnější?

Nové mutace se sice šíří rychleji, ale zakrývání obličeje rouškou nebo respirátorem má nadále smysl. "Tato ochrana má podstatně větší význam, než se dříve myslelo," zdůrazňuje Prymula.

A co informace o jeho možném návratu do čela ministerstva zdravotnictví? Co je na nich pravdy? Co udělat pro to, aby lidé přestali ignorovat restriktivní opatření namířená proti šíření koronaviru ve společnosti? A co by zajímalo vás? Ptát se můžete už teď na webu TN.cz – a my se v pořadu Napřímo zeptáme za vás. Sledujte živě pořad Napřímo, dnes od 17:45 v tomto článku.

Vzkazovník Ptejte se exministra zdravotnictví Romana Prymuly

Dvoumetrové rozestupy nebudou kvůli nové mutaci stačit, tvrdí Roman Prymula. Podívejte se na reportáž TN.cz: