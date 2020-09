Prymulovo doporučení rozdělilo ředitele škol! Někteří volno nevyhlásí

Podle Asociace ředitelů základních škol bude přibližně polovina škol v pátek fungovat v běžném provozu, zbytek ředitelské volno vyhlásí. Třeba V Chocni měli žáci 2. stupně od 15. září karanténu, a tak se volno hodí.



"Aby se onemocnění nešířilo, tak jsme chtěli zachovat více dnů odstupu žáků,“ řekla ředitelka základní školy v Chocni Ilona Nováková.



V řadě škol dali také na doporučení ministerstva, zároveň ale chtějí vyjít vstříc rodičům malých dětí. "Máme ředitelské volno, ale pro první až třetí třídu a všechny malé žáky jsme nabídli rodičům dohled nad žáky, učitelé budou ve škole a pracovat,“ informovala ředitelka Základní školy Dolní Roveň Jarmila Michálková.



Čtyři volné dny by mohly zmírnit prudký nárůstu počtu nakažených. "Mohlo by to pomoci, zjistíme, jestli to bude mít pozitivní výsledek,“ tvrdí epidemiolog Roman Chlíbek.



Podle odborníků ale bude mít ředitelské volno smysl jen v tom případě, že se děti namísto školy nesejdou v obchodních centrech nebo na domácích party. "To je samozřejmě na zodpovědnosti rodičů,“ dodal Chlíbek.



Třeba na Královéhradecku většina škol volno mít nebude. "Hradec je na tom vcelku bez problémů, u nás na škole nemáme jediné dítě nakažené ani učitele, proto jsme se rozhodli, že budeme učit v plném rozsahu. Samozřejmě některým rodičům by to přineslo problémy s hlídáním menších žáků,“ sdělil ředitel ZŠ Pouchov Hradec Králové Jiří Otčenášek.



"Ta nemocnost není tak vysoká, aby byl důvod školu zavřít. Přišlo by to poměrně nečekaně a rodiče by se na to nestačili připravit,“ souhlasí ředitel ZŠ Habrmanova Hradec Králové Jiří Šimek.



Jak to bude dál, ale neví nikdo. "Jsme rádi za každý odučený den,“ doplnil šéf Asociace ředitelů základních škol Michael Černý.



Pokud bude mít páteční ředitelské volno na šíření koronaviru pozitivní dopady, ministerstvo by uvažovalo i o případném zkrácení školního týdne právě na čtyři dny.