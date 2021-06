Psa někdo v horku uvázal u obchodu. Utekl se schladit do supermarketu

Ještě více než lidé se v horku přehřívají zvířata. V Pardubicích někdo nechal uvázaného psa před supermarketem. Tomu se to nelíbilo, a tak se z vodítka vysmekl a vběhl se ochladit do obchodu. Odborníci majitele zvířat nabádají, aby je nezapomínali před horkem chránit.

Takového zákazníka v obchodě dlouho neměli. Unavený a teplem zmožený pes si lehl na zem blízko pokladen. Od prodavaček hned dostal vodu a nakonec i buřt.

"Je jasně vidět to pudový chování. Kdy z tepla si vleze do stínu, na tu dlažbu a začne se chladit," vysvětluje chování psa kynolog z pardubické městské policie Pavel Antoch. Venku bylo 29 stupňů Celsia. Majitel si psa záhy vyzvedl a tvrdil, že zvíře přivázal před obchodem u stromu.

Zvířata je lepší v tomto počasí nechat raději doma. Už v jedenáct dopoledne má asfalt 65 stupňů, trávník 54 a ve stínu na zemi, kde prosvítají paprsky, je 39 stupňů Celsia. Také je potřeba omezit cestování v autě, například pokud auto stojí v koloně, zvíře se silně přehřívá.

Zvířata by se kvůli horku neměla stříhat, srst je před teplem chrání. Čerstvá chladná voda je základ. Před cestou do práce je dobré zatáhnout žaluzie a přemístit třeba terárium s domácím mazlíčkem na chladné místo, pro králíky je nebezpečná už teplota osmadvacet stupňů Celsia.

Pokud je zvíře přehráté, pomůže zabalení do mokrého ručníku. Psa můžete ochladit ve vodě, některé rasy plavání přímo milují. Jen dejte pozor na to, aby zvíře do vody neskočilo uhnané.