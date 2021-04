Psi jdou kvůli pandemii na dračku. Ceny šplhají až o polovinu výše

Ještě před pandemií koronaviru se majitelé chovných fen vydávali za psími ženichy velmi často i do zahraničí. "Chovatel vyhledává takové spojení, aby se dopídil co nejkvalitnějšího potomstva. A kvůli tomu musí leckdy sáhnout do zahraničí," řekl mluvčí Českomoravské kynologické unie (ČMKU) Vladimíra Tichá.

Jenže dojet za takovým psem například do sousedního Německa znemožňují současná přísná pravidla pro cestování. Kvůli tomu také stoupá cena štěňat. "Samozřejmě nějaké náklady vyžaduje aplikace toho ejakulátu. Musí to dělat vysoce odborné pracoviště," řekla Tichá. Odborných pracovišť navíc v Česku není mnoho.

I proto je teď psů nedostatek, a tak výrazně stouply i jejich ceny. "Před dvěma roky jsme štěňata prodávali kolem patnácti osmnácti tisíc. Teď je to všechno kolem třiceti," popsala chovatelka bílých ovčáků Věra Pecková.

A jednoduché to nemají ani chovatelé, kteří chtějí štěně prodat zájemci do zahraničí. "Štěně jsem chtěl prodat zájemkyni do Rakouska, jenže kvůli epidemickým opatřením to nešlo. Dokonce jsem se ptal i rakouských celníků, jestli bych zájemkyni mohl štěně předat na vodítku. Nešlo to. Nakonec jsem štěně do Rakousku poslal přes pendlera," říká chovatel border teriérů z Vysočiny.

O psy je od začátku epidemie obrovský zájem. A to i o křížence. Třeba v útulku v pražské Troji měli ještě před pandemií kolem stovky psů. Teď je to zhruba polovina.