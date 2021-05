Psí čich dokáže odhalit i pozitivní lidi bez příznaků, na letištích by mohl rozhodovat o karanténě

Díky svému pozoruhodnému čichu už psi ukázali, že dokážou označit lidí trpící nemocemi jako je rakovina, malárie a epilepsie. Několik předchozích studií prokázalo, že psi mohou detekovat také SARS-CoV-2.

Vědci z London School of Tropical Medicine chtěli zjistit, zda psi dokáží zaznamenat charakteristický zápach vydávaný z chemických sloučenin spojených s někým, kdo je Covid pozitivní, ale nevykazuje příznaky.

Odebrali vzorky oblečení a obličejových masek od lidí, kteří byli pozitivně testováni na mírnou nebo symptomatickou SARS-CoV-2. Vzorky ponožek 200 covid pozitivních případů byly odebrány a uspořádány v laboratorních testech pro šest psů, kteří byli vycvičeni, aby indikovali přítomnost nebo nepřítomnost chemické sloučeniny.

Dogs can be trained to detect more than 90% of Covid-19 infections even when patients are asymptomatic, according to Researchers from the London School of Tropical Medicine https://t.co/1C5aVmfuzN