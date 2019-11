Psí veteráni hledají nový domov! Armáda je prodává za pár stovek

Dva pejskové, kteří v armádě sloužili přes deset let, teď chtějí strávit poklidný důchod. Jsou vycvičení a i přes zdravotní potíže mají chuť do života, proto pro ně vojáci hledají nový domov.

Jerry a Aris jsou vysloužilí armádní psi, kteří teď hledají nového páníčka. Oba jsou kříženci německého a belgického ovčáka, jsou staří 11 let a utíkají za zvěří, takže není možné je venčit na volno.

Aris je přátelský, není agresivní na jiné psy a s fenami vychází bez problémů. Měl by si ho vzít zkušený chovatel. Aris je v kotci velmi čistotný, hodil by se i do zahrady rodinného domku s bytelným plotem.

Také Jerry je vhodnější pro zkušeného chovatele. Skvěle hlídá, ale nesnáší se s ostatními psy a reaguje na střelbu. Rozhodně by si ho neměly brát rodiny s dětmi.

Oba veteráni trpí zdravotními potížemi. Aris je na jedno oko slepý, má vylámané zuby a artrózu. Jerry se hůře hýbe, má problémy s prostatou a trvale užívá chondroprotektiva, která mu pomáhají mírnit artrózu.

Pejsky musí zájemce od armády odkoupit, v průměru se ceny pohybují kolem 500 korun. V případě zájmu si domluvte schůzku, sepiště žádost o odprodej a doplňte údaje do kupní smlouvy. Žádost bývá vyřízena během čtyř měsíců.

Kontakt pro zájemce o vysloužilého služebního psa:

rtn. Pavel Hladík

Centrum vojenské kynologie

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel.: 973 264 564, 973 264 600, mobil 724 283 294

Fax: 973 264 617