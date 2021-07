Psychicky to postihne i ostatní, řekl Dominik Hašek ke covidu v Tokiu

"Myslím, že to musí celou výpravu postihnout psychicky. Přiletíte někam, těšíte se na hry a teď místo toho jste rozdělený, vaši kamarádi nemůžou soutěžit, bojíte se, co zítra najdou vám. Určitě je to hrozně nepříjemná situace," řekl Dominik Hašek.

S kolegy soucítí i tenistka Petra Kvitová. "Musím říct, že je mi jich hodně líto. Čekají na to čtyři roky, aby se mohli účastnit a zahrát si o nejlepší výsledek. Teď jim to bylo odebráno a musí navíc být deset dní v karanténě. Nevím, jak to prožívají, ale soucítím s nimi," řekla tenistka.

Cyklista Leopold König je ve svých vyjádřeních ještě radikálnější a hovoří o amatérismu olympijského výboru. "Já bych očekával opravdu trochu víc profesionální přístup. Právě ten let bývá mnohými odborníky považován za jeden z nejrizikovějších. A ne nadarmo v jakékoliv komerční lince, nebo v jakémkoliv charteru jsou ty roušky povinné," uvedl cyklista.

Z covidu mají respekt i další sportovci. "Prostě jak to bude, tak to bude a jestli mám dostat covid, tak ho dostanu, jestli ne, tak ne. Necháme to osudu," řekla oštěpařka Nikola Ogrodníková.

"To, že bych to chytil a nezávodil, tak s tím bych se smíříl. Nejhorší je, že člověk by ani nemohl odletět zpátky domů a musí tam být někde sám," uvedl atlet Pavel Maslák.