Psychologická intervence po vraždě: "Řadu setkání si nesete v sobě!"

V nedělní premiéře pořadu Příběhy českých zločinů jste mohli vidět případ ubodání mladého muže, kterého našla jeho přítelkyně Irena doma a následně se zhroutila. Musel tedy zasahovat krizový intervent. Jak ale vůbec taková pomoc vypadá? A co pozůstalí po oběti, která byla brutálně zavražděná, v takovýchto chvílích nejvíc potřebují? Podívejte se na video!

Krizová interventka a jednatelka pražské pobočky Bílého kruhu bezpečí Markéta Vitoušová se s pozůstalými setkává několikrát týdně. Nejednou zasahovala u rodiny, která brutálním způsobem přišla o svého člena: "Musíme umět zacházet s tím, jaký vliv to na nás má. Samozřejmě, že si s sebou nesete řadu setkání a řadu takových případů."



Pokud je to potřeba, dochází po vraždě z policejního pohledu ke dvěma zásadním aktivitám – samotnému vyšetřování činu a psychologické intervenci u pozůstalých. Policejní interventi a psychologové mají zásadní roli v tom, jak se se smrtí blízkého rodina a přátelé vyrovnají. Často jsou tou jedinou osobou, se kterou jsou pozůstalí ochotní otevřeně mluvit a která je jim poté k dispozici i v dlouhodobějším měřítku.



"Znám případy, kdy po nočním závažném trestném činu, kdy manžel zastřelil svou manželku, byl policejní psycholog přivolán a strávil celý den s pozůstalými – to znamená s rodiči zavražděné ženy a také s jejími dětmi," vypráví Markéta Vitoušová. Interventi pak rodině pomáhají v dalších nepříjemných situacích – například když musí jít k výslechu nebo vypovídat k soudu.



Nejčastěji musí interventi a psychologové pracovat s pocitem viny. I s tímto motivem pracoval první díl Příběhů českých zločinů, Irena si totiž smrt svého přítele, kterého zabil její expřítel, dodnes neodpustila.

Byli jste svědky brutálního trestného činu? Ztratili jste blízkého? Nebojte se ani zpětně požádat o pomoc například Linku pomoci obětem na čísle 116 006, která funguje bezplatně a nonstop pro všechny.





"Ti lidé si vyčítají, zda-li a jakým způsobem tomu mohli zabránit. Zda-li mohli vůbec vnímat, že ta situace už je natolik riziková, že třeba oni sami mohli varovat toho člověka, že tady něco hrozí. Ale den nebo hodinu předtím, neznaje toho konce, všechny ty informace hodnotíme jiným způsobem. Žijeme v dobré víře, že ten konflikt se podaří vyřešit. Po činu to ale samozřejmě vidíme z jiného úhlu," dodala interventk s tím, že každý smrt blízkého prožívá jinak. Nejdůležitější je však pozůstalé do ničeho nenutit a dát jim jen vědět, že tam jste pro ně, pokud to budou potřebovat.



