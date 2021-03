Ptačí chřipka je v osmi krajích, začalo vybíjení nakažených zvířat

Hasiči budou muset zvířata chytat po jednom a umisťovat je do kontejnerů s oxidem uhličitým. A nebude to práce na hodiny, ale dny. Celkem má být utraceno zhruba 55 tisíc kusů drůbeže.

Práce mají skončit podle prvních odhadů ve čtvrtek. S utrácením se začalo v Dobřenicích, poté přijde na řadu chov v Novém Bydžově. Vybitá má být také farma v Chudonicích, další v obci Vápno na Pardubicku. Veterináři se přesunou i do Středočeského kraje, a to do obce Vinice.

V chovech byla ptačí chřipka potvrzená minulý týden. Majitel si všiml, že rapidně klesla snůška kachních vajec a taky zaznamenal masivnější úhyny. Proto kontaktoval veterináře a ti skutečně zjistili, že se jedná o virovou nákazu. Ta se nejčastěji šíří pozřením krmiva či vody, která je kontaminovaná trusem nakažených ptáků.

Hasičský záchranný sbor se na zásah ve východočeských chovech připravoval již o víkendu. Například souprava na dekontaminaci přijela z Náchoda. Škody na zvířatech zaplatí stát, kachny budou utrácet zhruba tři desítky hasičů. Ohniska ptačí chřipky jsou aktuálně v osmi krajích.