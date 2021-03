Ptačí chřipka se objevila na dalších místech. Chovatelé drůbeže jsou na pozoru

Uhynulé labutě a divoké kachny ve volné přírodě objevili lidé ve Zlínském kraji přímo ve Zlíně na Paseckém potoce nebo v Kvasicích. Následné testy u nich prokázaly ptačí chřipku. Stejně tak u labutí poblíž Javorníku v Olomouckém kraji, v Praze na Císařské louce nebo v Žatci v Ústeckém kraji.

Ptačí chřipka se tak v České republice rozšířila na další místa. Veterináři proto upozorňují všechny chovatele drůbeže v nově postižených oblastech, aby byli velmi obezřetní.

"Aby dávali pozor na své chovy, aby nevypouštěli vodní drůbež na vodní plochy, kde by došlo ke kontaktu s volně žijícími ptáky, aby vodu nebo krmivo dávali někam pod stříšku," varuje mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček.

Ochranná pásma se v těchto oblastech nemusela vyhlásit, protože úhyn drůbeže nehlásí žádný z chovatelů. Pokud by se to změnilo, začala by v místech nákazy okamžitě platit přísná opatření. Jejich součástí by byla i likvidace chovů. Tato opatření momentálně platí v ohniscích na Vysočině, v Plzeňském a Jihočeském kraji.