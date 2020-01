Ptejte se šéfky největšího prodejce ojetin u nás Karolíny Topolové!

Je pravda, že trh ojetých automobilů stále roste na úkor nových automobilů? Co se nejvíce prodává? Je dovoz automobilů ze zahraničí rizikový? Co vám hrozí při koupi auta na ulici? Jak je to s oblibou zánovních automobilů? Jaké podvody s automobily jsou nejčastější? Jaké výhody přináší koupě vozu u prověřeného prodejce? Ptejte se nejen na to generální ředitelky mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO Karolíny Topolové:

Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, kam patří i mezinárodní síť autocenter AAA AUTO, se pohybuje v branži s ojetými vozy již přes dvacet let. Pro největšího tuzemského prodejce ojetin v roce 1998 založila zákaznické call centrum, které je nyní jedním z největších ve střední Evropě. Postupně se vypracovala až na generální ředitelku společnosti. Časopis Forbes ji řadí mezi padesát nejvlivnějších žen České republiky, umisťuje se mezi TOP 25 ženami českého businessu, byla mezi finalisty soutěže Manažer roku, získala ocenění Manažerský talent, Lady Pro a Marketér roku. Věnuje se i charitativní činnosti jako předsedkyně správní rady Dětské dopravní nadace, která podporuje děti obětí dopravních nehod. Je vdaná a má pětiletou dceru.