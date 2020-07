Půjčka bez doložení příjmů nebo bez registru? Doba je již jinde

Ačkoliv tato skutečnost je známá již nějakou dobu, stále je mnoho lidí překvapeno, když nedostane půjčku. Banky, a dnes už také nebankovní společnosti, vám však peníze nepůjčí jen tak. A byly to právě nebankovní společnosti, na které se lidé v minulosti ve velkém obraceli, pokud nemohli získat půjčku od banky. Pravidla poskytování půjček jsou však mnohem přísnější už všude.



Jsem bez příjmů nebo mám záznamy v registrech



Za vším stojí zákonné podmínky, které vznikly na ochranu lidí, kteří příliš snadno upadali do dluhové pasti. Příjem nebo negativní záznamy v registrech dlužníků dříve kontrolovaly pouze banky, dnes to však musí dělat také nebankovní společnosti. Klasická půjčka bez doložení příjmů, tak dnes už prakticky není možná. Řada poskytovatelů ji tímto způsobem ale stále inzeruje, což má především marketingové důvody, protože jsou tyto typy půjček stále vyhledávané. Pokud se však rozhodnete takové půjčky využít, neznamená to, že si nebankovní společnost neověří váš příjem. Musí to udělat, protože jí to ukládá zákon. Možná doložení příjmu nebude požadovat přímo od vás, ale dokáže si to ověřit jinými cestami.



Nemáte-li příjem, neměli byste půjčku obdržet. Pokud však nebudeme pohlížet na příjem čistě jako na finanční prostředky ze zaměstnání nebo z podnikatelské činnosti, existují tady skupiny klientů, kteří mohou získat půjčku i v případě, kdy takovou činnost nevykonávají. Jedná se zejména o:



• Starobní a invalidní důchodce



• Osoby na mateřské



Tito lidé sice nemají příjem ze zaměstnání nebo z podnikání, ale mají příjem od státu formou pravidelně vyplácených dávek, ať už se tedy jedná o důchod nebo mateřskou. Každopádně nejsou zcela bez peněz.



Stejně jako půjčování bez doložení příjmu, je stále vyhledávané půjčování bez registru, avšak rovněž v tomto případě musejí finanční instituce nahlížet do registrů dlužníků a v případě negativních záznamů by vám neměly půjčku schválit.



Ne všichni kontrolují vše



Pokud máte nějaký negativní záznam v některém z registrů dlužníků, existuje však určitá šance půjčku získat. Zejména, pokud se nejedná o nic závažného. Musíte zkrátka počítat s tím, že některá finanční situace takový záznam přehlédne. To se může stát i díky tomu, že ne všechny finanční instituce kontrolují všechny registry. I když ale nějaký záznam budete mít a přijde se na to, konečné rozhodnutí o poskytnutí půjčky je na vyhodnocení konkrétní finanční institucí. Jedná-li se o drobné prohřešky, jako je třeba opožděná platba telefonnímu operátorovi, mohou někteří poskytovatelé půjček přimhouřit oči a úvěr poskytnout.



Půjčka nejsou peníze zadarmo



S tím, co jsme si uvedli na předcházejících řádcích, byste však rozhodně neměli kalkulovat. A to zejména z toho důvodu, že půjčka rozhodně nikdy nejsou bezplatné peníze. Každou půjčku je potřeba splatit, a to vás jednou vždy dožene. Pokud tedy máte problémy s penězi nebo již nějaké negativní záznamy v registrech dlužníků, je potřeba své úsilí zaměřit zejména na:



• Vyšší finanční zodpovědnost



• Stabilizaci svých příjmů



Než abyste si půjčovali, osekejte své výdaje na to nejnutnější. Jedině tak může dosáhnout stabilizace svých financí. Pomoci vám mohou finanční weby, jako třeba půjčky finmoney.cz a jiné, které se problematikou půjček zabývají. Můžete tam najít také cenné rady a tipy, jak při půjčování peněz nenaletět.



Seznam ověřených poskytovatelů



Se všemi změnami zákonů v souvislosti se spotřebitelskými úvěry v posledních letech, souvisí také jedna důležitá skutečnost. Dnes musejí být všechny úvěrové společnosti registrovány u ČNB. Na jejím webu najdete také seznam poskytovatelů půjček. Díky tomu si lze ověřit, zda toho, u koho si chcete půjčit, lze považovat za důvěryhodného poskytovatele úvěrových produktů.