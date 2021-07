Půjde Babiš před soud? Žalobce dostal termín, do kdy má rozhodnout

Žalobce Jaroslav Šaroch dostal přesný termín, do kdy má rozhodnout o dalším postupu v kauze Čapí hnízdo. Možnosti jsou tři. Buď premiéra Andreje Babiše (ANO) pošle před soud, trestní stíhání zastaví, nebo spis vrátí policii k došetření.

Vrchní státní zastupitelství v Praze stanovilo lhůtu pro rozhodnutí o dalším postupu v kauze Čapího hnízda do 31. srpna. Informaci přinesl web Seznam Zprávy.



Vrchní státní zastupitelství již informaci předalo městskému státnímu zastupitelství v Praze, což potvrdil jeho mluvčí Aleš Cimbala. "Oficiálně mohu potvrdit, že termín pro meritorní zpracování věci byl stanoven," uvedl Cimbala.

Stanovená lhůta ovšem nemusí být konečná. Změnit se může například v případě, že by obvinění doplňovali do spisu další nové důkazy. "Konečný termín rozhodnutí ve věci tak může být ovlivněn právě rozsahem nových informací, respektive důkazů, jež budou předloženy obhajobou a které musí dozorový státní zástupce vyhodnotit a promítnout do celkového hodnocení věci," řekl webu ředitel odboru trestního řízení Jaroslav Dolejší.



Policie navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše v kauze dotací pro Čapí hnízdo už v květnu. Návrh na podání obžaloby se týká i bývalé místopředsedkyně představenstva a místopředsedkyně dozorčí rady Čapího hnízda Jany Mayerové. Spis, který má 34 tisíc stran, od té doby zkoumá státní zástupce Jaroslav Šaroch.



Babiš obvinění dlouhodobě odmítá. "Jde o zcela účelovou a uměle vytvořenou pseudokauzu, která je stará 14 let a vyšetřování se táhne 5 let. A už jednou byla státním zástupcem zastavena. Můj postoj k ní je nadále stále stejný. Nikdy se nic nezákonného nestalo a veškerá nesmyslná obvinění odmítám. Zároveň stále věřím, že náš justiční systém je spravedlivý a v této věci se to doufám ukáže," uvedl Babiš pro TN.cz v květnu.



Policie původně navrhla kvůli Čapímu hnízdu obžalovat Babiše už před necelými dvěma lety, tehdy ale Šaroch rozhodl o zastavení trestního stíhání. Podle Šarocha Babiš nespáchal žádný trestný čin. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman si pak vyžádal spisový materiál, následně rozhodnutí o zastavení trestního stíhání zrušil. Od podání návrhu na obžalobu po rozhodnutí o zastavení trestního stíhání tehdy uplynulo necelých pět měsíců.



V roce 2019 policejní návrh na podání obžaloby zahrnoval i další lidi. "Vůči čtyřem obviněným nebyly shledány důvody ke zrušení usnesení. Jedná se o rodinné příslušníky a jednoho ze statutárních orgánů Farmy Čapí hnízdo," uvedl tehdy Zeman.

Kauza Čapí hnízdo se týká 50milionové dotace pro výstavbu farmy Čapí hnízdo. Společnost původně patřila pod Agrofert, ten ji pak měl údajně převést na jiné majitele, aby se podařilo získat dotaci pro malé a střední firmy, na kterou by holding nedosáhl. Majitelem Agrofertu byl tehdy Andrej Babiš, nyní je holding ve svěřenském fondu.

