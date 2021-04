Půlka dospělých v USA už dostala vakcínu, očkování se otevírá všem

Tři miliony a 200 tisíc dávek denně. Takovým tempem se aktuálně očkuje ve Spojených státech. Původně se mělo očkování pro všechny zpřístupnit až od prvního května. Díky stále se zvyšující rychlosti vakcinace ale mohla Bidenova administrativa všem nabídnout vakcíny o téměř dva týdny dříve.

"Lidi, mám dobrou zprávu. Od dnešního dne se každý může nechat očkovat. Máme dost vakcín a potřebujeme vás ochránit. A potřebujeme ochránit vaši rodinu a vaše sousedy. Takže prosím. Nechte se očkovat," oznámil nyní Joe Biden národu.

Pokud se USA podaří udržet současné tempo vakcinace, naočkují do poloviny června 70 % populace. Biden už dříve avizoval, že nejvýznamnější americký svátek - Den nezávislosti, který připadá na 4. července, bude letos oslavou vítězství nad koronavirem.

Důvod k oslavě mají už lidé na Novém Zélandu a v Austrálii. Obě země vytvořily takzvanou cestovní bublinu a zrušily mezi sebou cestovní omezení. Pro přátele a příbuzné z ostrovních zemí tak skončilo šestnáct měsíců dlouhé odloučení.

"Je to úžasné. Byla to opravdu dlouhá doba, moc se těším na setkání s naší novou desetiměsíční neteří," neskrývá radost Jacky Bramleyová. Možnosti setkat se s blízkými využily hned první den tisíce lidí a radost z částečného návratu do normálu měli také zaměstnanci letiště.

