Půlka pláží během pár let zmizí, varuje studie! Ohroženy jsou i ty evropské

Až polovina písečných pláží by mohla do konce století úplně zmizet. Tvrdí to nová studie, na které se podíleli vědci z výzkumného centra Evropské komise. Kvůli klimatické změně stoupá hladina oceánů a podle odhadů pobřeží ustoupí o 100 metrů do vnitrozemí.