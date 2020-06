Půlku života strávil za mřížemi a zase kradl! S lupem jej chytila policie

Policisté dopadli 42letého recidivistu a jeho mladšího kolegu o víkendu na stavbě dálnice u Hradce Králové. Dvojice se vloupala do stavebních buněk a odtud ukradla nářadí asi za 100 tisíc korun.



Jenže měli smůlu. Dodávka, kterou na místo činu přijeli, zapadla do bahna a nemohli s ní odjet. Nářadí krátce před příjezdem policie ještě stihli schovat do nedalekého potrubí, ale ani to jim nepomohlo. Po chvíli lup vypátral policejní pes.



Při výslechu policisté zjistili, že recidivista stojí i za dalšími pěti dosud neobjasněnými krádežemi. V lednu například u Chlumce nad Cidlinou shodil ze sloupu elektrického vedení trafostanici, nedbal na obrovské riziko a z trafostanice odmontoval měděné součástky.



A den před vyhlášením nouzového stavu se zase vloupal do autodílny, ze které ukradl desítky pneumatik. Teď mu to soudce všechno sečetl a rozhodl, že muž bude čekat na už 16. soudní líčení ve vazbě. "Má za sebou už 15 trestů převážně za majetkovou trestnou činnost v celkové délce téměř 21 let," shrnula mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.