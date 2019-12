Putinova dlouhá řeč: Vznik Ukrajiny byla chyba, Lenin zůstane, kde je

Putin se nepřekvapivě proruských separatistů na východní Ukrajině zastal a vyjádřil přání, aby Ukrajina uznala rebely na Donbasu za rovnocenné partnery k společnému jednání o míru..

Zároveň Putin znovu popřel, že by separatistům v Doněcku a Luhansku pomáhala ruská armáda, píše BBC. "Žádné zahraniční jednotky tam nejsou, pouze lokální síly rekrutované z místní populace," řekl ruský prezident.

Vojenští experti z Ukrajiny a Západu ovšem mluví jinak - podle nich existují jasné důkazy, že povstalci mají podporu ruské armády - jsou totiž vybavení moderními ruskými tanky i dělostřelectvem.

Zároveň Putin řekl, že "otec zakladatel" Vladimír Iljič Lenin udělal chybu, když různým národům rozdal území, Ukrajince nevyjímaje.

"Teritoria byla rozdělena nesprávně a pociťujeme to dodnes. Stalin byl proti takovému systému, ale nakonec s ním souhlasil," neodpustil si výlet do historie Putin.

Na Lenina přišla řeč víckrát. Putin se vyjádřil i k případnému stěhování jeho nabalzamovaného těla z mauzolea na Rudém náměstí. Prý k takovému kroku nevidí důvod, dokud v zemi žijí lidé spjatí se Sovětským svazem.

S novináři Putin řešil i to, jestli se bude o prezidentský úřad ucházet i v roce 2024. To mu aktuálně neumožňuje ústava, která povoluje pouze dvě zvolení po sobě. Vynecháním jednoho slova z ústavy by pak bylo možné, aby po přestávce v úřadu kandidoval znovu za pět let. Podle Putina je její změna "přijatelná".

