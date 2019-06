Původním majitelům vrátili desítky zámků! Příklad dává Šternberk

Hrad Český Šternberk - jeho základy byly položený v roce 1241. Narodil se tam i Zdeněk Šternberg - současný majitel hradu. "Přesně si vzpomínám na všechny detaily, protože nás bylo devět sourozenců, já jsem byl druhý ze shora a vlastně jsme tady prožili celý mládí. Když jsme dospívali, měli jsme jenom domácí učitele, koncem roku nebo o pololetí jsme museli chodit na zkoušky," popsal Zdeněk Šternber.

Rodina o hrad přišla v roce 1949. Díky oblibě místních tam bývalý hradní pán - otec současného majitele - až do své smrti dělal kastelána. "Tak on pak chodil se služební čepicí a prováděl turisty," dodal. Zdeněk Šternberk ani nedoufal, že se jim majetek někdy vrátí. Stalo se tak díky restituci v roce 1992.

"Byl to jeden z mých životně nejnáročnějších úkolů, já jsem musel doložit každou parcelu, každou knihu v knihovně. Jedna slečna byla na žebříku a vytahovala svazky a hlásila název knížky a autora, takhle se vracela knihovna," dodal.

Když se Štenrberkové na hrad vrátily, našli ho v zanedbaném stavu. Museli opravit jak veškeré pokoje, tak exteriéry. A většinu oprav financovali z vlastní kapsy. "Naše rodina tady téměř osm set let sídlí tady na hradě, takže to zavazuje do jisté míry,

" dodal. Teď vše financují výnosy z prohlídek a přilehlého hospodářství.

"Opravdu jeho největším posláním je se o ten majetek postarat, zvelebit ho a předat ho synovi," řekla zástupkyně kastelánky. Syn pana Šternberga jde v otcových stopách a o hrad se částečně stará už nyní.