Pyrotechnik o práci ve Vrběticích: Nikdo z nás nic podobného nezažil

Dlouhých šest let likvidovali hasiči a pyrotechnici následky výbuchů skladů ve Vrběticích na Zlínsku. Ty se odehrály v roce 2014. Podle pyrotechnika Jiřího Lačňáka byl zásah rozsáhlý a svou podstatou velmi výjimečný.

Psal se rok 2014, když ve Vrběticích na Zlínsku explodovaly muniční sklady. "Nevybuchlo 50 tun munice, ale 50 tun zalavorované výbušniny. Munice jako takové bylo daleko větší množství,“ vysvětlil pyrotechnik Jiří Lačňák.



Vzduchem létaly nejen fragmenty další nevybuchlé munice, ale také zbytky budov. "Efektem bylo to, že velké množství munice, která nevybuchla prvotně, byla odhozená do okolí. Našli jsme ji ve vzdálenosti až 1500 metrů od epicentra,“ doplnil Lačňák.



Veškeré přístupové cesty i areál byly kontaminovány, což znemožňovalo práci pyrotechnikům i hasičům. "V prvním okamžiku jsme se k epicentru výbuchu vůbec nemohli dostat. Druhý den jsme začali postupovat metr po metru a odklízet cestu. Všude byly trosky, střepiny, nevybuchlá munice,“ popsal Lačňák.



Dlouhých šest let pracovalo na 100 pyrotechniků na odklízení následků masivních výbuchů. "Plocha, kterou jsme kontrolovali, činila přes 1000 hektarů. Není však vyloučeno, že nějaké malé množství munice se v oblasti stále nachází a je zapíchnuté pod povrchem,“ míní Lačňák.



Nejen samotný akt, ale také následná likvidace následků měla vliv na tamní obyvatele. "Pro místní to byla velmi bolestivá zkušenost. Museli opustit své domovy, nemohli obdělávat pozemky. V domovech museli při evakuaci nechat zvířata, byli vylekaní a vystresovaní. Obtěžovalo jim to život po celých šest let. Vždy byl totiž omezený provoz minimálně na jedné komunikace,“ uzavřel Lačňák.



Tato událost je v současné době velmi probíraným tématem. České tajné služby totiž zjistily, že se na explozích měli podílet ruští agenti. Právě z tohoto důvodu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) rozhodl o vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády.



To si však Rusko nenechalo líbit a okamžitě odpovědělo. Zemi následně muselo opustit 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě. Česko chystá další odpověď, Hamáček si na středu kvůli tomu předvolal ruského velvyslance.



