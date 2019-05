Pytlák zastřelil trofejního jelena. Zvíře nechal ležet na louce

Proč zatím neznámý pachatel čtrnácteráka zastřelil, není jasné. Po střelbě ho nechal ležet na místě včetně trofejí. Zastřelené zvíře našli lesníci při pondělní obhlídce obory tady u Bulhar na Břeclavsku. Jeho smrt byla úplně zbytečná.

"Byl to asi dvanáctiletý, přibližně stopadesátikilový, trofejní kus. Jeden z největších, které jsme v oboře měli," řekla mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

Neznámý pytlák způsobil Lesům ČR zhruba padesátitisícovou škodu. Pro myslivce je ale hodnota zvířete nevyčíslitelná.

"Je to něco hrozného, zvláště když ten pytlák vlastně to jenom zastřelí a vůbec to přijde všechno vniveč. Maso, všechno přijde úplně vniveč. Je to prostě tragédie i z toho chovatelského hlediska. Protože to byl zřejmě mladší, nadějný kus," popsal myslivec Bohumil Straka.

Podobný případ se na Břeclavsku navíc nestal poprvé. "V posledních deseti letech se podobný případ opakuje, vždy ho řeší policie," dodala Jouklová.

"Ti myslivci chudáci se nemůžou být jistí, jestli za chvíli nepřijde nějaký jiný pytlák a něco jiného neupytlačí. Ve středověku za to býval trest smrti. Dokonce někdy přivázali toho pytláka na toho jelena a nechali ho uvláčet k smrti," doplnil Straka. Případem se zabývá kriminální policie a pachateli hrozí u soudu až dva roky za mřížemi.