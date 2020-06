Rabování, dlažební kostky, chaos! Dav ve Stuttgartu zaútočil i na policii

"Situace je zcela mimo kontrolu," uvedl podle deníku Bild mluvčí policie ve Stuttgartu v neděli ráno. Do města byly přivolány posily z celé spolkové země Badensko-Württembersko.

Na sociálních sítích se objevila řada videozáznamů z událostí noci ze soboty na neděli. Policie žádá o poskytnutí dalších, aby mohla zajistit důkazy o rabujících osobách a útočnících na policisty.

#Stuttgart chaos night. Everyone is a bit unsure why it happened. Smaller-scale clashes had broken out last week between police and groups of teens. https://t.co/woUHOWtRQf pic.twitter.com/akEzvUVoZL