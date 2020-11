Řada řidičů neví, co dělat po nehodě. 4 kroky vám mohou zachránit život!

Až 77 % českých řidičů tvrdí, že ví, jak správně postupovat při dopravní nehodě. Ve skutečnosti si ale správný postup vybaví jen málokdo. Víte, jak se v kritických okamžicích zachovat? Připomeňte si základní kroky, můžete si zachránit život.



Češi při nehodě tápou. Podle aktuálního průzkumu zná správný postup při dopravní nehodě jen zhruba 23 % motoristů. To znamená pouze dva z deseti!



Problém nastává hned u prvního kroku - z průzkumu chování vychází, že jen 32 % řidičů si okamžitě po nehodě obleče reflexní vestu.A o moc lepší to není ani v dalších bodech: 44 % řidičů neví, do jaké vzdálenosti umístit trojúhelník a 35 % řidičů by místo odstupu od vozu za svodidla zůstalo na silnici, aby upozornili projíždějící auta."Na silnicích stále zbytečně umírají lidé, kteří nevědí, jak se chovat po nehodě. Proto pokračujeme v kampani, ve které připomínáme všem řidičům čtyři základní kroky, které je potřeba dodržet, abychom předešli zbytečným nehodám," říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČAP). Na kampani, jejíž cílem je zabránit takzvaným sekundárním nehodám, spolupracuje ČAP s Policií ČR a Besipem.



Jaký je tedy správný postup v případě nehody?



1. Oblékněte si reflexní vestu



Porouchalo se vám auto nebo jste účastníky nehody? Než začnete cokoli dělat, vždy si nejprve oblékněte reflexní vestu. Teprve potom opusťte vozidlo. Při pohybu na vozovce přitom dbejte zvýšené opatrnosti.



2. Umístěte výstražný trojúhelník



Výstražný trojúhelník umístěte nejméně 50 metrů za vozidlo, na dálnici pak alespoň do vzdálenosti 100 metrů. Ujistěte se, že není nikdo zraněný. Pokud je někdo z účastníků nehody zraněný, volejte neprodleně 155 a postupujte podle pokynů.



Celá posádka vozu musí co nejrychleji opustit vozovku alespoň do vzdálenosti 5 metrů od místa nehody, nejlépe až za svodidla. Osobní věci ponechte ve vozidle! Manipulace s osobními věcmi výrazně zvyšuje riziko zranění. Za toto nebezpečí kabelka nebo peněženka nestojí.Linka pomoci řidičům zajistí, že motorista dostane od smluvní asistenční společnosti své pojišťovny asistenci nebo odtah v rozsahu, který má sjednaný ve svém pojištění bez nutnosti znát konkrétní asistenční linku. Na provozu linky se podílejí všechny pojišťovny poskytující pojištění vozidel a k němu příslušné asistenční služby pro motoristy na celém území České republiky. Číslo na linku pomoci řidičům je 1224



Správný postup řidičům připomíná karta, kterou na začátku října obdržely téměř 2 miliony domácností. Kartu řidiče si můžete stáhnout i na webu Linky pomoci řidičům 1224.cz. Správný postup při nehodě na silnici zároveň připomíná televizní i rozhlasová kampaň.

Karta řidiče: