Ošetřovné se zvýší! Nárok mají i OSVČ. MANUÁL, jak o něj zažádat

Přestože někteří žáci díky rotační výuce už usedli do lavic, rodiče mohou mít stále nárok na ošetřovné. A to třeba v případě, že se u jejich dítěte při testování ve škole potvrdí koronavirus. To se navíc teď zvýší. Přečtěte si, jak o příspěvek zažádat a kdo má na něj vlastně nárok.

"Návrat dětí do školy a dětských zařízení je doprovázený nutností pravidelného testování dětí na přítomnost covidu-19. Pozitivní výsledek testu neumožňuje osobní přítomnost dítěte v daném zařízení (je zakázána) a už daný den nastává potřeba péče o dítě s nárokem na ošetřovné,“ uvádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Dítě následně musí podstoupit ověřovací PCR test. Nárok na ošetřovné je v případě, že se koronavirus potvrdí.



Kdo má nárok na ošetřovné?

Nárok na příspěvek mají rodiče dětí do 10 let věku. Zažádat mohou také ti, kteří se starají o nezaopatřené děti závislé na jejich péči (nejdéle však do 26. roku věku dítěte) nebo jejichž děti starší 10 let dochází do různých stacionářů a jsou závislé na péči ostatních.



V neposlední řadě mohou o ošetřovné zažádat také rodiče v případě, že jejich dítě se nemůže účastnit výuky kvůli nařízené karanténě nebo izolaci.



Jak o příspěvek zažádat?

Žadatelé o ošetřovné musí vyplnit formulář, který následně předají zaměstnavateli. Ten vyplní potřebné údaje a předá ho s dalšími podklady Okresní správě sociálního zabezpečí (OSSZ), která poté dávku vyplatí.



Je však důležité vědět, kdy je potřeba zaměstnavateli žádost předat. Záleží totiž na tom, zda dítě navštěvuje školu v rotační výuce nebo nikoliv. "Rodič dítěte s rotační výukou předá tiskopis zaměstnavateli až po skončení měsíce. To proto, že u této skupiny trvá potřeba péče v průběhu celého měsíce,“ vysvětluje ČSSZ.



Pokud má však dítě zajištěnu péči v zařízeních každý týden, mohou žádost rodiče předat i před koncem měsíce, tedy po návratu ratolesti do školy.

Dobrou zprávou je, že se změní výše dávky. Senát totiž schválil zvýšení ošetřovného ze 70 na 80 % redukovaného výdělku. Svým podpisem to stvrdil také prezident republiky. Navýšení bude možné čerpat zpětně od 1. března. Rodičům, kterým byla vyplacena původní částka, bude automaticky doplacen rozdíl.



Od čtvrtka do 21. května navíc mohou o ošetřovné znovu žádat také osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ), a to za dobu od 1. do 31. března 2021. Žádosti lze podávat prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete zde.



"I nadále přitom platí, že tuto dotaci, která souvisí s pandemií koronaviru, nelze kombinovat s kompenzačním bonusem v gesci ministerstva financí, který se zvýšil na 1000 korun denně,“ upozornil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).



