Radek Banga složil manželce k výročí písničku. Sestříhal klip z jejich svatby

Radek alias Gipsy.cz na dárek k 11letému výročí pro svou manželku určitě nezapomněl. Romantické video s názvem "Navždy spolu“ vyrobil z osobního archivu z jejich svatby. Ta se konala 4.dubna 2012. I přes letošní situaci a karanténu si Banga skvěle poradil s dárkem pro svou ženu a udělal to tak, jak nejlépe umí. "Jeden pohled a věděl jsem, že tohle je navždy," vyznává se zpěvák. Které ženě by takový dárek k výročí neudělal radost? Tu udělal mimo jiné i fanouškům, kteří nahlédli také do jejich soukromí. A jak takový romantický dárek vypadá, se podívejte ve videu.