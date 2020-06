Radiace z východu děsí Pobaltí! Je to jen malé množství, tvrdí úřady

O výskytu radiace na severu Evropy jednali v neděli zástupci Estonska, Finska, Litvy a Lotyšska. V ovzduší se objevily izotopy cesium-134, cesium-137 a ruthenium-103.



"Přestože úroveň přítomnosti těchto izotopů nepředstavuje pro lidi žádné ohrožení, je v zájmu naší země a v zájmu mezinárodní bezpečnosti určit průběh tohoto jevu, který má nepochybně svůj zdroj v lidské činnosti,“ uvedl podle portálu Polsat estonský ministr zahraničí Urmas Reinsalu.



"Uvolněné množství nepředstavuje žádné zdravotní ohrožení," uklidňoval rovněž estonský odborník Teet Koitjärv podle portálu Postimees. Estonsko je také v kontaktu s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA).

Oblast, odkud radiace může pocházet, je vyznačená oranžově:

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN