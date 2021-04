Ruská ambasáda zabrala kus Stromovky, Praha ji chce po 50 letech zpět

Radní hlavního města vyzvali vládu, ať vyjedná s Ruskem vrácení části parku Stromovka, kterou si ambasáda zabrala při invazi v roce 1968. Magistrát chce, aby se zabraná část parku vrátila do stavu právě před 21. srpnem 1968.

Téměř půlhektarový pozemek podle katastru nemovitostí patří České republice. Při invazi část Stromovky obsadili sovětští vojáci, rozloha velvyslanectví se tak rozrostla o část parku a nic na tom nezměnil ani odchod okupačních vojsk. Teď po více než 50 letech by měl tento prostor zase sloužit veřejnosti.

"Ten plot by se měl vrátit z toho místa, kde je teď, zpátky tam, kde byl před tím 21. srpnem 68," popsal pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Celé vyjádření primátora Hřiba si poslechněte zde:

"V ideálním případě by ta 53 let trvající okupace měla skončit tím, že ta zeď se zboří a ten umělý výkus do Stromovky zmizí," uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě).

Na pozemcích stojí pět bytových domů a pravoslavný kostel. Hodnota pozemků, na kterých jsou, je navíc poměrně vysoká.

"Metr čtvereční zahrady poblíž Stromovky se prodává za 15 tisíc korun a jelikož se zde bavíme o půl hektaru pozemku, tak ta cena je minimálně 75 milionů," sdělil ekonom Štěpán Křeček.

"Nechceme, aby Ruská federace nezákonně okupovala majetek v České republice, na druhou stranu domy, které patří Ruské federaci, budou dál patřit Ruské federaci, to my respektujeme," vysvětlil Jiří Pospíšil (TOP 09).

Vedení hlavního města chce také snížit počet parkovacích míst určených pro velvyslanectví. "Pokud tady ambasáda Ruské federace má o polovinu parkovacích míst víc než naše ambasáda v Moskvě, tak to není dobře," doplnil Čižinský.

Ruská diplomacie naopak v souvislosti s požadavky Prahy připomněla, že Češi vlastní v centru Moskvy Český dům.

