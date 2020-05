Radnice skryla před pietním aktem americkou vlajku, teď se omlouvá

„Nerozumím důvodu, proč se ještě jednatřicet let od revoluce v našem městě odstraňuje americká vlajka. Vlajka armády, která osvobodila naše město včetně tábora, kde mrtvé zajatce nalezli, a postarala se o jejich důstojné pohřbení. Kdyby se psal třeba rok 1988, tak tomu asi rozumět budu, ale teď? Je mi to nesmírně trapné. A smutné,“ uvedl na Facebooku senátor Miroslav Balatka (STAN).

Reagoval i sociálnědemokratický poslanec Václav Votava: „V souvislosti s pomníkem Koněva a Vlasovci se ozývají hlasy o přepisování dějin. A tohle není přepisování dějin? Že paní starostce není stydno! Velice nerad bych se vracel do doby před listopad 89, kdy v mých rodných Domažlicích nesměla být na radnici deska připomínající osvobození americkou armádou a ve škole nás učili, že nás osvobodila Rudá armáda. Ani zmínka o Američanech,“ řekl poslanec.

Právě Balatka byl ráno u pomníku položit květiny a tak viděl, že ve stojanu jsou vlajky tři, včetně americké. Když se pak o hodinu později konal oficiální pietní akt radnice, americká vlajka chyběla.

Starostka Renata Oulehlová (ANO) rozhodnutí radnice hájí. „„Bylo to spontánní rozhodnutí, které mělo jeden jediný cíl, a to jasně stanovit, že naše pieta v tomto případě patří právě, a především padlým ruským zajatcům, kteří mají v těchto místech hromadný hrob, a žádný americký voják zde podle mých informací pochován není,“ uvedla Oulehlová. „Zpětně uznávám, že to patrně byla chyba,“ dodala starostka.

V zajateckém táboře zemřely za čtyři roky tisíce sovětských vojáků. Dožívali zde v otřesných podmínkách. Končili v masových hrobech. Američané, kteří tábor v květnu 1945 osvobodili, popsali hrůzu, kterou zde viděli. Na filmový pás vše zaznamenal voják Samuel Fuller, který se stal později slavným scénáristou. „Obsadili jsme tábor a pak jsme spatřili... Hromady Rusů, všechny druhy zajatců... Mnoho mrtvých. Všechno jsem nafilmoval. Němci tomu říkali Tábor smrti. Mrtvoly byly naskládány jako polena dříví do velkých výšek. Nikdy jsem nic podobného nespatřil,“ popsal později.