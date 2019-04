Výbuch otřásl radnicí v Rýmařově. Policisté mají podezřelého!

Policejní mluvčí Pavla Jiroušková výbuch na radnici potvrdila, další podrobnosti ale nedodala. "V tuto chvíli probíhá ohledání místa činu, zajišťování stop a další procesní úkony. Více informací v tuto chvíli nebudeme sdělovat," informovala krátce po 19. hodině.

Rýmařovský starosta Luděk Šimko uvedl, že někdo na radnici přinesl výbušné zařízení. Mezi místními se mluví o tom, že podezřelého muže policisté zadrželi v budově poblíž. Informace o tom, kde přesně to bylo, se ale liší.

"Byl prý zadržen v budově České spořitelny sousedící s budovou radnice," řekl ČTK místní obyvatel Miroslav Škoda. Podle agentury Aktu.cz se měl údajný pachatel skrývat v nedaleké restauraci. Policisté pouze večer na twitteru oznámili, že zadrželi jednoho člověka.

Při výbuchu se nezranil nikdo na radnici ani v jejím okolí. "Co mám informace, byli v objektu tři lidé. V celém spodním patře to rozbilo okna, vyvalilo okenice, takže jsem rád, že se nikomu nic nestalo," řekl starosta Šimko. Podle Aktu.cz jde o dvě uklízečky a jednoho IT technika. Radnice zůstane ve středu uzavřená.