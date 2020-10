Radnici vyděsila obálka s neznámou látkou, hasiči měli speciální obleky!

Nezvyklé manévry se v úterý ráno odehrály v budově městského úřadu v Dobrušce na Rychnovsku. Kvůli podezřelé obálce tam museli evakuovat všechny lidi, hasiči zasahovali ve speciálních protichemických oblecích a měřili radioaktivitu. Neznámá látka putovala na analýzu do laboratoře.

"Krátce po 08:30 jsme přijali hlášení o nálezu neznámé látky v budově městského úřadu na náměstí F. L. Věka v Dobrušce. Látka měla být v obálce," přiblížila výjezd mluvčí hasičů Martina Götzová.

Na radnici vyjely dvě profesionální jednotky. Hasiči budovu obehnali páskou a připravili také dekontaminační stanoviště. "Dva příslušníci se následně oblékli do speciálních ochranných oděvů, obálku s látkou vyzvedli, zajistili a uložili do ochranných obalů. Takto byla připravena na transport do laboratoře Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné u Příbrami, kde bude podrobena analýze," uvedla Götzová.

Z úřadu museli hasiči evakuovat patnáct lidí - tři z nich přišli s obálkou přímo do kontaktu, takže je čekala dekontaminace. Stejně jako prostory radnice. Hasiči dokonce na místě měřili radioaktivitu, přístroje ale žádnou nezaznamenaly.

"O situaci jsme vyrozuměli zástupce samosprávy, krajské hygienické stanice i Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Na místě spolupracovali hasiči s policií, se kterou budeme dále koordinovat další postup na základě výsledků chemické expertízy," uzavřela mluvčí hasičů.