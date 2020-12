Radost seniorům dělali zdravotní klauni, křepčili i 20 metrů nad zemí

Nová doba si žádá nové přístupy a tak díky tomu bylo ve středu veselo i v domově pro seniory Elišky Purkyňové v Praze. O zábavu se tam postarali zdravotní klauni, kteří tamním obyvatelům hráli přímo před okny. Dokonce i těm v horních patrech. S sebou totiž přivezli plošinu, která je vynesla až do 20 metrů.

Lékařský diplom sice nemají, ale dokáží skvěle pobavit. Aby zdravotní klauni přenesli k seniorům do pokojů program, na který jsou zvyklí, vystoupali kvůli tomu do výšky až několika metrů nad zem. "Když nemůžeme dveřmi, tak přijdeme oknem. Ta plošina může do 28 metrů," popsali klauni.

K červenému nosu a vánočnímu kostýmu proto museli přibalit i další výbavu. "My máme popruhy a máme Jägrovo prádlo," nechali se slyšet účinkující.

Kejklíři jsou v této době mnohdy jedinou návštěvou, kterou senioři mají. Rádi si tak s nimi i popovídají. Většina na ně reaguje smíchem, někteří pláčem.

"My jsme si tady zažili opravdu masivní covid a teď jsme se uzdravili. Tohle je taková odměna," uvedla ředitelka domova Eva Kalhousová.

Scénář není, každé vystoupení je originál. Cílem středečního hraní bylo přenést k seniorům ducha Vánoc. "Oni ty lidi rozveselí a přinesou nejen vánoční, ale takovou zvláštní atmosféru," doplnila ředitelka. Kdo nechal své okno zavřené, dostal alespoň prskavku.

Veselí klauni rozhodně nejsou jedinými umělci, kteří se snaží vnést do nelehké doby radost. V Třešti na Jihlavsku lidem zlepšují náladu místní muzikanti. Jezdí ulicemi na návěsu za traktorem a hrají a zpívají koledy a vánoční písničky.

Více v reportáži TV Nova: