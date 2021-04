Radost z návratu i obavy z testování. Experti radí, jak mluvit se školáky

Po velmi dlouhé době, kdy výuka v Česku probíhala v podstatě pouze na dálku, se v pondělí vrátili do tříd žáci prvního stupně i předškoláci do mateřinek. Pro děti může být "cesta zpátky" po dlouhém odloučení od kamarádů náročná. Experti proto radí, jak jim přechod z online prostředí zpět do klasického kolektivu co nejvíc usnadnit.

Podle odborníků je důležité mluvit s ratolestmi pokud možno co nejotevřeněji, ale zároveň prcky zbytečně nestresovat. Nezaškodí také připomenout jim hygienické návyky a pravidla.

A i když to, jak děti snášely dlouhé odloučení od kamarádů, je silně individuální, v kostce se prý dá říct, že pro ně uplynulý rok byl podobně složitý jako pro dospělé. Především po psychické stránce.

"V prvé řadě je tedy nyní mimořádně důležité dítě nijak nestresovat. Stres znamená výraznou zátěž na imunitní systém dítěte, a ten je teď naopak nutné co nejvíce posilovat," nabádá dětský lékař Richard Rýznar. Zdůrazňuje, že silnou imunitu samozřejmě školáci potřebují pořád, nejen v době celosvětové pandemie.

Rodiče by se tak měli snažit o to, aby byl návrat do lavic a kolektivu pro potomky co nejpohodovější. Neuškodí zdůraznit pozitiva - třeba to, že se děti s kamarády zase vidí tváří v tvář. Na druhou stranu prý není moudré třeba obavy z povinného testování bagatelizovat nebo nad nimi mávnout rukou.

"Nejen v nynější situaci, ale i kdykoliv jindy bychom měli s dětmi mluvit jako se sobě rovnými. Nezamlčovat před nimi věci v bláhové víře, že je tím před něčím uchráníme, nechat je projevit emoce, dát jim najevo, že se v tom také plácáme. Nebudou se pak cítit tak samy," radí pedagog David Němeček.

Podle psychologa Tomáše Nýdrleho se děti nyní příliš neobávají samotné nákazy. I díky dennodennímu přívalu informací o covidu. "Větší obavy však mohou panovat u dětí, kterým někdo blízký s covidem zemřel,“ říká psycholog. Zároveň si ale myslí, že budou-li děti rozumět vážnosti situace, mohou díky tomu mít více snahy a motivace dodržovat zvýšené hygienické požadavky.

K bezbolestnému návratu do tříd a lavic mohou podle pedagoga Němečka pomoci i samotní učitelé. Prý úplně stačí, když nebudou zbytečně tlačit na pilu.

"Pokud se učitelé nechají strhnout vidinou, že je potřeba dorovnat skluz v probírané látce, prokáží dětem velkou medvědí službu. Děti teď nejvíce potřebují trávit čas společně se svými vrstevníky mimo monitory, oživovat zatuhlé vztahy a pěstovat sociální kontakty naživo, ne jen online," má jasno pedagog.

Takhle mluvil o návratu do škol v pondělní Snídani s Novou ministr školství Robert Plaga (za ANO):

