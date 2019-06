Radovan Krejčíř si stěžuje na malou celu. Chce zpět do Česka

Radovan Krejčíř si v Jihoafrické republice odpykává pětatřicetiletý trest za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos, několik dalších soudních procesů ale ještě pokračuje.

Kvůli opakovaným pokusům o útěk je Radovan Krejčíř v současné době ve vězení s maximální ostrahou. České ministerstvo spravedlnosti usiluje o jeho vydání do Česka už od roku 2007. To už minulý rok schválily tamní soudy.

"Magistrátní soud v Kempton Park rozhodl, že jsou splněny právní podmínky pro vydání Radovana Krejčíře do ČR. O extradici dosud nebylo rozhodnuto na úrovni ministra spravedlnosti Jihoafrické republiky," uvedlo pro TV Nova ministerstvo zahraničí.

Krejčíř si ve vězení dlouhodobě stěžuje na příliš malou celu. Kvůli bolestem zad chce ortopedickou matraci a také možnost nahlížet do dokumentů týkajících se jeho případu. Jeho manželka se synem už ale žijí v Česku.

Vila Radovana Krejčíře v pražských Černošicích dlouhodobě chátrá. Zatím se nenašel nikdo, kdo by měl o tuto honosnou stavbu zájem.

Pokud by byl vydán do Česka, mohl by putovat rovnou do jednoho ze čtyř nejstřeženějších vězení u nás. Jihoafrická republika si ale jako podmínku dala odpykání celého tamního trestu.

O vydání Radovana Krejčíře do Česka dlouhodobě usiluje i jeho rodina, která v současnosti vlastní jednu z nemovitostí v pražské Hostivaři.

Krejčíř z Česka uprchl během policejní prohlídky v jeho černošické vile v roce 2005. Uchýlil se na Seychely, po pár letech se přesunul do Jihoafrické republiky, kde sedí ve vězení. V ČR byl mezitím v nepřítomnosti také odsouzen – dostal patnáct let vězení za pokus o vytunelování státní společnosti Čepro a přípravu vraždy celníka.