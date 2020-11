Radši krást s pilkou, než stát ve frontě? Majitelé lesů se bojí o stromky

Majitelé lesů nebo plantáží s vánočními stromky se bojí, že letos si lidé raději zajdou pro smrček či borovičku do lesa, než aby se vystavovali riziku nákazy ve frontách. A protože se už objevily první případy krádeží stromků, budou majitelé mnohem častěji provádět v lesích kontroly.

Michal Nechvátal ze Smrčné na Jihlavsku se víc než kdy jindy bojí o stromky ze své plantáže. Lidé si podle něj kvůli nouzovému stavu a riziku nákazy častěji nevyrazí stromek koupit do města, ale zajdou s pilkou v ruce do lesa nebo na plantáž. První případy krádeží už prý zaznamenal.

"Mám to na očích, tu plantáž, každý den vidím koleje, vidím nějaký pohyb lidí," popsal Nechvátal. Majitelé chtějí své plantáže teď před Vánoci mnohem více hlídat.

"To si ohlídám, ale ne samozřejmě stoprocentně," připustil prodejce stromků ze Smrčné. A na nájezd zlodějů se připravují i majitelé lesů. Letos ale mají situaci o to komplikovanější, že během nouzového stavu do nich míří celá procesí. Ohlídat vše je těžší.

"V lesích, kde rostou potenciální vánoční stromky, v prosinci posilujeme hlídkovou službu," řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Lesní hlídky má i Správa jihlavských městských lesů. "Pohybuje se tam velké množství našich pracovníků," shrnul mluvčí Radovan Daněk.

Pokud lesníci přistihnou zloděje, mohou mu na místě uložit až 15tisícovou pokutu. "Jinak provádíme preventivní prostřih korun stromků, aby se lidem nelíbily. A zároveň používáme chemický postřik, který v teple silně zapáchá," řekla Jouklová.

Každopádně změna návyku zákazníků je už patrná. Řadě z nich se do města pro stromek nechce. "Lidi se mi ozývají, hodně by chtěli přijet ke mně vybrat si a koupit stromek," popsal Nechvátal.

A tak někteří pěstitelé letos poprvé nabízejí prodej vánočních stromků přímo ze dvora, z plantáže nebo on-line.