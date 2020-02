"Radši procházku po Cejlu, než učit cikánku," napsala žena. Přišla o práci

Prodavačka zveřejnila rasistické poznámky už v listopadu, až nyní si jich ale všiml Hůle a následně je viděly stovky dalších lidí. "I procházka po brněnským Cejlu mi byla příjemnější, než zaučovat v práci cikánku," uvedla žena, která na twitteru vystupovala pod jménem Tereza Bart. Profil už na sociální síti nenajdete.

Tím ale její rasistické nadávky neskončily. "Každý přece ví, že normální barva je bílá," pokračovala v komentářích. Při pohledu na její profil bylo navíc jasné, že nešlo o ojedinělý incident. "Vážně mě zajímá, proč se všude do seriálů musí cpát černoši, to by to byl snad rasismus, kdyby tam nebyli?" ptala se dále.

Opravdu vm rasismus v @kanzelsberger pijde normln?

Tereza Bartkov, prodejna Jablonec nad Nisou. pic.twitter.com/1m1AF1mi66 — daniel hule (@DanielHule) February 9, 2020

Hůle ve svém příspěvku rovnou označil Knihy Kanzelsberger, v jejichž jablonecké pobočce žena pracovala. "Pan Kanzelsberger považuje chování prodavačky za profesně odpudivé a prodavačka už u nás ode dneška nepracuje," odpovědělo knihkupectví v pondělí s tím, že celá věc se řešila hned v neděli.

Mezitím ale někteří uživatelé na twitteru uvedli, že už v řetězci nebudou nakupovat, proti čemuž se firma ohradila. "Nemyslíme si, že bylo nutné vyzyvat k bojkotu naší firmy. Jak vidíte, jednali jsme velmi pohotově v řádu hodin," napsaly Knihy Kanzelsberger v odpovědi.

Pojme. Ozname @kanzelsberger, aby vdli, co maj ve slen Tereze Bartkov @tereza_bart za marketingov poklad. Pokud, mil knihkupectv, hodlte tolerovat oteven rasismus svch zamstnanc, pak minimln z mch penz neuvidte u ani korunu. https://t.co/0Co5agMphY pic.twitter.com/EEW4MAJy2y — Lumpenkavrnk (@QB_1982) February 9, 2020

Většina lidí v komentářích prodavačku odsoudila. "Kvůli takovým Terezám neseženou práci lidi, kteří pracovat chtějí, jen proto, že jsou Romové. Smutné," povzdychla si jedna uživatelka. "Slečna by měla chodit kanálem, protože tam takovej hnus přesně patří," dodal další.

Našli se ale i tací, kterým se způsob, jakým Hůle na výroky prodavačky upozornil, nelíbí. "Z tohohle udavačství mi je zle," prohlásil jeden z komentujících. "Jo, napsala hloupý rasistický věci. Schytala to pořádně. Tohle už je kyberšikana a lynč," doplnil jiný.