Řadu lidí odsoudili díky pachovým stopám, někteří odborníci jim nevěří

Případ Nečesaný - šest let a 14 různých soudních rozhodnutí. V případu brutálního napadení kadeřnice v Hořicích, který skončil osvobozením obžalovaného, byly důležitým důkazem právě pachové stopy.

"Chybovost toho psa je 50 procent, takže to je, jako když si hodíte korunou, buď vám padne panna, nebo orel," sdělil Václav Peričevič, místopředseda spolku Šalamoun.

Podle velké studie, na které pracovali čeští odborníci, byl počet chyb při určení podezřelých osob alarmující.

"Co je nejhorší - v sedmi případech ze čtyřiceti by psi ztotožnili dvojici vzorků, které vůbec být ztotožněny neměly. Jinými slovy, v praxi by to znamenalo odsouzení nevinných osob," uvedl bývalý psovod Ludvík Pinc.

Poslanec Pirátů Tomáš Vymazal chce problém posunout dál. Ve čtvrtek se na jeho popud sjeli do Prahy odborníci. "Vím o dvou případech, kde ten člověk je odsouzený například na 17 let za brutální vraždu, všechno však nasvědčuje tomu, že jediný důkaz, který ho tam dostal, jsou právě pachové stopy," reagoval Vymazal.

Kritici současné metody zároveň nezpochybňují práci psovodů. Podle nich je problém v metodě, jak se pachové stopy zkoumají.

"Existuje velká škála možností, jakým způsobem ti pejsci mohou pracovat. Třeba, že dostanou načichat stopu z místa činu a jdou do lidí, nebo to může být obráceně," vysvětlil kynolog Stanislav Veníšek.

"Policie má posledních osm let pracovní skupinu, která se věnuje tomu, že se snaží pozměnit způsob, jakým je prováděná pachová identifikace, která už ale byla zavedená do praxe," uvedl vedoucí Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR Karel Bačkovský.

Policie tak podle ministerstva na důležité vědecké poznatky reaguje a metodu se snaží vylepšovat. "Byla přijata celá řada opatření, která mají minimalizovat prostor pro nevědomé subjektivní zkreslení výsledků pachové identifikace," sdělila mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

Odborníci chtějí o problematice vyvolat diskusi. Pokud by k ničemu nevedla, bude pirátský poslanec navrhovat změnu, podle které by pachové stopy vůbec nemusely sloužit jako důkaz při vyšetřování.