Rakev i hřebíky před domem. Za výhrůžky politikům hrozí i vězení

Lidé si často myslí, že z falešného profilu na sociální síti jsou nedohledatelní a mohou si dovolit prakticky všechno. Jenže je to podobné jako volání z mobilu. Dohledat volajícího také není problém. Policie chce proti takovým "anonymům" tvrdě postupovat.

"V průběhu prvního pololetí letošního roku by měla vzniknout výjezdová skupina v rámci našeho útvaru. Zabývat se bude zejména výhrůžkami teroristickými útoky na internetu a sociálních sítích," řekl televizi Nova Jaroslav Ibehej, tiskový mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Terčem anonymů nejsou pouze členové vlády. S příchodem covidu-19 se s podobným problémem potýkají i odborníci, kteří bojují s pandemií.

"Jednalo se o výhružky usmrcením členovi ústředního krizového štábu, usmrcením lidí, pokud nebudou otevřeny restaurace a bary, a také o výhružky policistům atentáty," upřesnil Ibehej.

Někdejšímu náměstkovi ministra zdravotnictví a později také šéfovi resortu Romanu Prymulovi přišlo prý od jednoho člověka 35 e-mailů, v nichž mu a jeho rodině dotyčný vyhrožoval smrtí.

"Vygradovalo to a musel jsem mít ochranku, našel jsem i před barákem hřebíky," svěřil epidemiolog, který teď působí jako poradce předsedy vlády Andreje Babiše (ANO).

"Aby takovýmto výhružkám čelila například rodina, to je za hranou. Také moje rodina se stala terčem několika výhrůžek," odsoudil chování některých lidí vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Například i před domem premiéra premiéra Babiše už několik hodin hlídkuje policejní vůz. Začátkem měsíce před jeho dům přinesli demonstranti rakev, záchodovou mísu a svíčky.

"Vše má své meze, nosit šibenice a rakve před domy politiků, to už je zatahování rodiny do politiky a to se nesluší," je přesvědčená předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Lidé, kteří výhrůžky píšou třeba jen na sociální síti, si zahrávají se zákonem. "Takovéto jednání je opovrženíhodné a pachatel může dostat až dva roky," upozornil advokát Michal Dittrich.