Rakouská ministryně odmítla uzavření skiareálů, rozhodne se zítra

Elisabeth Köstingerová v rozhovoru pro Bayern 2-radioWelt řekla, že nedovolí žádné jiné zemi, aby nakazovala Rakousku, kdy má zavřít své služby. Podle ministryně v současné době každá země bojuje sama za sebe a snaží se co nejvíce snížit počet nakažených.

"Nikdy bychom nenavrhovali, aby se školy nebo kadeřnictví zavíraly například v Německu. Každá země se musí rozhodnout sama,“ uvedla Köstingerová.



Německo už oznámilo, že ponechá lyžařské areály uzavřené do konce letošního roku. Německá kancléřka Angela Merkelová se minulý týden nechala slyšet, že by si to samé přála i od ostatních evropských zemí, informuje BR24.

"Rakousko se momentálně nachází ve velmi přísném lockdownu, ale samozřejmě plánujeme opatrné změny,“ dodala Köstingerová.

Lockdown končí v Rakousku 7. prosince. Jak to bude v zemi vypadat nadále se ale stále neví. Rakouská vláda se má už ve středu sejít k projednání případných plánů rozvolňování.

Provozovatelé lyžařských středisek se připravují na sezonu. Podívejte se na reportáž televize Nova: