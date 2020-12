Alpy pokryly metry sněhu. Lavina zasypala domy a auto, zavírají silnice

"V některých částech Tyrolska napadlo v noci z pátku na sobotu 70 centimetrů sněhu a dalších 110 centimetrů se očekává v neděli,“ uvádí rakouská APA. Úřady proto v neděli vyhlásily pátý, tedy nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí.

Kvůli kluzkému sněhu a hrozícím lavinám uzavřeli v Rakousku některé silnice. V obou směrech je například neprůjezdná silnice mezi Ochsengartenem a Oetzem, nebo komunikace mezi obcí Gries im Sellrain a Praxmar.

Záběry z Heiligenblutu u Grossglockneru:

Das sollte eine Strae zu 10 weiteren Husern hier in Heiligenblut sein. pic.twitter.com/M5t8lTV1yV

Ve východním Tyrolsku bylo vlivem počasí bez proudu přibližně 500 domácností. V sobotu ohromné množství sněhu zavalilo v obci Prägraten am Grossvenediger čtyři domy a jedno auto. Podle policistů se nikomu nic nestalo. Vedoucí tyrolské horské služby Rudi Mair uvedl, že situace je však stále ještě optimální.

Sníh v Jižním Tyrolsku zaměstnává hasiče:

"Do karet nám nahrávají relativně vysoké teploty, které jsou i ve vyšších nadmořských výškách kolem 1500 metrů nad mořem,“ vysvětlil Mair. Díky tomu by tak laviny podle něj neměly mít takovou extrémně ničivou sílu.

Před lavinami varovaly také úřady ve Švýcarsku a Itálii. I zde totiž meteorologové předpovídají vydatné sněžení, které bude navíc doprovázet silný vítr. Kvůli sněhu musela být částečně uzavřena také dálnice v Brennerském průsmyku mezi Rakouskem a Itálií. Vlaky kvůli počasí nejezdí.

Reichlich Schnee in #Osttirol, bereits 80 bis 100 cm in 24 h.

Aktuell (17/18 h): #Obertilliach 104 cm#Sillian 91 cm#StJakob 82 cm#Kals 67 cm#Lienz 40 cm



Nordtirol:#Obergurgl 68 cm#Xunav

Werte: HD Tirol

https://t.co/hgvwHtvnzm / Oblasser via https://t.co/0J7GcKHg1n pic.twitter.com/1sHYB5xRi2