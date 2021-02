Rakouské děti se testují samy. Podívejte se, jak by to mohlo vypadat i u nás

Čeští studenti stále přesně netuší, kdy by se mohli vrátit do škol. Hovoří se o začátku března, je to ale podmíněno pravidelným testováním. Rakousko k podobnému kroku již přistoupilo, děti si dělají testy samy, ministerstvo školství k tomu vydalo přehledné instruktážní video.

Velká většina dětí se v Česku učí z domova, do škol chodí jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, otevřené jsou také mateřské školy. Hovoří se o tom, že zejména problematická může být příprava na přijímací zkoušky a maturitu, zatím ale stále není jasné, jestli se děti do škol před tím dostanou.

Zástupci vlády hovoří o tom, že by se děti mohly vrátit do škol už začátkem března, muselo by se ale pravidelně testovat. Přesnou podobu, jak by to mělo fungovat, ale ještě musí schválit vláda, panují tak stále nejasnosti.

O návratu dětí do škol mluvil i ministr vnitra Jan Hamáček po jednání Ústředního krizového štábu. Podle něj je návrat maturantů a dalších studentů do škol priorita.

"Z Evropy máme děti doma nejdéle. Rozhodli jsme se co nejvíc inspirovat rakouským modelem, šli bychom tedy cestou antigenního samotestování žáků. Ideální by bylo využít stejné testy, které používá právě Rakousko," vysvětlil.

Tam děti používají speciální testy, které nejsou tak nepříjemné, stěr se neprovádí tak hluboko a studenti to zvládnou úplně sami. Rakouské ministerstvo školství připravilo instruktážní video, jak takové testování vypadá. Výsledky jsou známé už do 15 minut.