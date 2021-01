Rakousko bude požadovat registraci při příjezdu! Výjimku mají pendleři

Cestování do Rakouska bude obtížnější. Od pátku budou chtít tamní úřady po cestujících, kteří přijíždějí do země, vyplnit formulář s kontaktními údaji a dalšími informacemi o místě i délce pobytu v zemi.

Lidé po příjezdu do Rakouska z většiny zemí musí nastoupit do desetidenní karantény. Tu je možné předčasně ukončit po absolvování PCR testu, který musí vyjít negativně. Nyní budou nově muset lidé vyplnit při vstupu do země také formulář.



"Výjimku budou mít například pendleři, dále pak také lidé, kteří zemí pouze projíždí, a také ti, kteří do Rakouska cestují v naléhavé a neodkladné rodinné záležitosti. Na ty se nebude vztahovat ani podmínka desetidenní karantény,“ píše rakouský portál Neue Kronen Zeitung.



Před příjezdem do země budou muset lidé vyplnit formuláře, který je na internetu k dispozici jak v němčině, tak v angličtině. Cestovatel bude muset při registraci zadat nejen své jméno a kontaktní údaje, ale také místo, kde se zdržoval v době před cestou do Rakouska.



Kvůli zhoršující se epidemické situaci vláda v této zemi prodloužila lockdown do 24. ledna. Omezené je například vycházení, hotely i restaurace jsou uzavřené. I přes šíření koronaviru jsou však otevřené lyžařské areály. Kvůli zavedeným restrikcím je však mohou zpravidla využívat pouze tamní obyvatelé.

