Rakousko chce otevřít hotely za týden, Itálie prodlužuje zákaz lyžování

Rakousko od pondělí otevře školy, obchody nebo muzea. Omezení cestovního ruchu chce kancléř Sebastian Kurz rozvolnit ve čtvrtek. Otevřely by se i hotely a do země by tak opět mohli Češi vyrazit lyžovat. S uvolňováním opatření je naopak opatrná Itálie, která zprovoznění lyžařských areálů posunula až na druhou polovinu ledna.