Rakousko se otevře nejdříve o Velikonocích, prohlásil kancléř Kurz

Situace v Rakousku je podle tamních médiích stabilní. Svůj podíl na tom má i počet provedených testů na covid. Rakousko je v testování podle webu krone.at v rámci zemí Evropy jednou z nejlepších. Dalším krokem, který má testování v zemi urychlit, jsou domácí autotesty. Ty budou od 1. března dostupné v lékárnách a lidé se díky nim budou moci otestovat sami doma.

Situace v zemi ale není podle tamní vlády natolik dobrá, aby bylo možné uvažovat o rozvolňování. V Rakousku se totiž objevily další mutace koronaviru. Ministr zdravotnictví Rudolf Anschober však potvrdil, že klesl počet obětí nákazy i nakažených v domovech seniorů a pečovatelských zařízeních.

To ale k rozvolnění opatření nestačí. Rozhodující budou podle webu příští dva týdny a svůj díl na dalších krocích bude mít také počasí. "Další rozvolňovací kroky očekáváme nejdříve kolem Velikonoc," řekl kancléř Kurz.

Přísná opatření platí i pro ty, kteří by chtěli navštívit rakouské lyžařské oblasti. Například do Tyrolska můžete zavítat jen v případě, že máte negativní test na koronavirus. Nařízení platí od pondělí 15. února.

Cestující z Česka musí při vstupu do země předložit negativní antigenní nebo PCR test. Ten nesmí být starší než 72 hodin. Pokud ho cestující nemá, může se nechat otestovat přímo v Rakousku, a to do 24 hodin od vstupu do země.

Navíc musí nastoupit do povinné 10denní karantény, která může být ukončena nejdříve po uplynutí pěti dnů a absolvování dalšího PCR nebo antigenního testu s negativním výsledkem. Před příjezdem do Rakouska je také povinná elektronická registrace, která se nově týká také pendlerů.