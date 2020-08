Rakousko varuje před cestami do Chorvatska. Zpřísňuje kontroly hranic

Kurz v nedělním tiskovém prohlášení varoval občany Rakouska před cestami do Chorvatska. Počet případů nákazy koronavirem zavlečených z tého balkánské země do Rakouska je podle něj závažný.

"Koronavirus se u nás šíří hlavně těmi, kdo se vracejí do Rakouska z Chorvatska. Cestovat do této země je velké riziko," uvedl Kurz v prohlášení, které citují rakouská média. "Je to až třetina všech nových případů," upřesnil ministr zdravotnictví Rudolf Anschrober.

Rakousko kvůli tomu od dnešní půlnoci zavádí přísnější kontroly na hranicích. Občané země, kteří se budou vracet po tomto termínu, budou test na Covid-19 moci absolvovat zdarma. "Tímto opatřením chceme zabránit druhému totálním lockdownu celé země," uvedl Kurz.

Podle ministra vnitra Karla Nehammera bude od pondělí na rakouských hranicích posílena služba o 300 policistů. Rakušané vracející se z dovolené se budou muset prokázat čerstvým testem na covid, případně ho absolvovují přímo na hranicích.

Lidé, kteří se z Chorvatska vrátili do Rakouska v předchozích dnech budou vyzváni, aby se zúčastnili dobrovolného testování na koronavirus. I v tomto případě budou testy pro ně zdarma.