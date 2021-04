Rakousko zasáhlo zemětřesení, otřesy pocítili i lidé na Moravě

Otřesy se v oblasti Vídně objevily už na konci března. V tu dobu šlo o nejsilnější zemětřesení, které Rakousko postihlo za posledních dvacet let a dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály.

V úterý kolem jedné hodiny ranní se zem otřásla znovu. Zemětřesení bylo sice o trochu slabší než to březnové, pocítili jej ale i obyvatelé Moravy, kteří žijí v blízkosti rakouských hranic. Informaci přinesl Ústřední ústav pro meteorologii a geodynamiku (ZAMG).

"Bylo to hrozně nepříjemný. Na vteřinu i probliklo světlo. První co mě napadlo, bylo právě zemětřesení a ještě jsem si říkala, že si musím stáhnout nějakou seismologickou mapu, abych na to koukla. Tak už nemusím, je to potvrzený," komentovala otřesy na facebooku jedna z obyvatelek Moravy. "U Brna také mírné otřesy!" doplnila další žena.



V souvislosti se zemětřesením zatím nebyly ohlášeny žádné škody.



