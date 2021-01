Rakousko zasypaly metry sněhu, historické stavení se zhroutilo

Rakousko se už v sobotu v noci ocitlo pod závějemi sněhu. Extrémní počasí udeřilo ve spolkové zemi Tyrolsko, kde průměrně napadlo 130 centimetrů.

Jak informuje portál Dolomitenstadt, v tyrolském Lienzu zničil sníh starou aukční síň. Pod jeho náporem se jí propadla střecha. Na místě zasahovaly desítky policistů a záchranářů. Prostor kolem budovy, jejíž druhé patro sníh kompletně zničil, museli uzavřít.

V historickém horském stavení byl jeden byt, jinak se používalo výhradně jako sklad. Okolí zavalené sněhem prohledávali policisté za asistence psů horské služby. Nikdo naštěstí nepřišel k úrazu, hlášeny nejsou ani žádné oběti.

"V posledních týdnech jsme střechu budovy opravovali. Nikdy by nás nenapadlo, že ji sníh takto poničí," uvedl Thomas Diemlig, ředitel společnosti, která starou aukční síň vlastní.

Jiné škody masivní sněhová nadílka v Tyrolsku nezpůsobila, přestože kolem hory Hoher Sonnblick napadalo dokonce 334 centimetrů sněhu.

