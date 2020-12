Rakousko zasypaly metry sněhu. Nadílka potrápila i české biatlonisty

Rakousko zasypaly závěje sněhu. Na první pohled zimní idylka, mohlo by se zdát, ale z pohledu biatlonistů to tak úplně není. Cesta z chaty na parkoviště v Obertilliachu je zavátá sněhem.

A najít v závějích týmové auto, to už je celkem oříšek. Když už najdete to patřící českému týmu, je třeba z něj ještě odházet sníh. Nakonec i tohle může být dobrá příprava před tréninkem.

"Takhle vypadá cesta na trénink, to už nesjou ani závěje, to jsou hory. To je šílený. Trénujem jak se dá, doufáme že brzy sněžit přestane,“ popisuje závěje biatlonista Ondřej Mánek.

V některých částech Tyrolska napadly během víkendu téměř dva metry sněhu. "No a k lyžování, půl metru sněhu nic lehkýho. Ještě budeme vzpomínat na doby kdy nám trať prohrnovala rolba,“ dodal Mánek.

Počasí nezaskočilo jen biatlonové naděje, své si s přívaly sněhu užila i Ester Ledecká. Ta se, pro změnu, o víkendu ve švýcarském Svatém Mořici nedostala na svah vůbec. I ona přiznala, že najít pak pod sněhovou peřinou to správné auto jí dalo práci.